Protezione Civile, Bertolaso attacca Tremonti

foto Ansa 09:49 - L'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, attacca l'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, accusandolo di aver "messo le manette alla Protezione civile". L'ex sottosegretario, intervistato da Maurizio Belpietro su Canale 5, spiega: "E' stata consumata una vendetta da parte di chi aveva le chiavi della cassaforte nel precedente governo nei confronti della Protezione civile e di chi la guidava".

"La Protezione civile era una realtà indipendente e autonoma, in grado di intervenire e di gestire molto rapidamente, senza guardare in faccia nessuno - ha spiegato Bertolaso -. Tremonti ha pensato bene di metterle le 'manette', una volta che me ne sono andato via io, perché prima non c'era mai riuscito, pur avendo cercato di farlo diverse volte". "Le ha impedito di essere uno strumento che agisce immediatamente nell'emergenza - ha proseguito -. Tuttavia non è una polemica personale. Sappiamo che i ministri spesso agiscono e firmano decisioni sulla base di quello che i loro funzionari predispongono".



"Tra Alemanno e Gabrielli sto con tutti e due, perché mi rendo conto, avendo fatto questo mestiere per 10 anni, quanto sia complicato gestire un'emergenza come quella che in Italia non si verificava da circa 100 anni", ha aggiunto Bertolaso.



"E nello stesso tempo mi rendo conto quanto sia critico il lavoro di un sindaco soprattutto in un contesto come questo in cui che sono state apportate modifiche alla legge di Protezione civile che lo hanno reso, non dico inerme, ma lo hanno posto in condizioni molto più difficili rispetto a quello che avrebbe potuto fare un tempo", ha spiegato l'ex capo del Dipartimento, intervenendo sulle polemiche suscitate dalla gestione dell'emergenza maltempo in questi giorni tra l'attuale capo della protezione civile Franco Gabrielli e il sindaco di Roma Gianni Alemanno.