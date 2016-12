Genova, il Pd sconfitto alle primarie: a sorpresa trionfa il candidato di Sel, Marco Doria

foto Ansa 17:28 - E' Marco Doria il vincitore delle primarie del centrosinistra di Genova e neocandidato alla carica di primo cittadino del capoluogo ligure. Doria, sostenuto da Sel, ha vinto con il 46% dei voti le consultazioni che hanno portato alle urne circa 25mila persone, 10mila in meno rispetto a 5 anni fa. Sconfitte le due candidate del Pd, il sindaco uscente Marta Vincenzi (27,5%) e la senatrice Roberta Pinotti (26,3%). - E' Marco Doria il vincitore delle primarie del centrosinistra di Genova e neocandidato alla carica di primo cittadino del capoluogo ligure. Doria, sostenuto da Sel, ha vinto con il 46% dei voti le consultazioni che hanno portato alle urne circa 25mila persone, 10mila in meno rispetto a 5 anni fa. Sconfitte le due candidate del Pd, il sindaco uscente Marta Vincenzi (27,5%) e la senatrice Roberta Pinotti (26,3%).

Il grande sconfitto nella città è il Partito Democratico, che non ha saputo evitare la divisione tra la Vincenzi e la senatrice Pinotti. Il Pd ora dovrà vedersela con i dubbi degli alleati di Italia dei Valori e Udc, pronti a schierare loro candidati. Un vero e proprio "tzunami politico", come lo definisce il Pdl, che non ha ancora scelto il suo candidato per la corsa a Palazzo Tursi ma che potrebbe trovare nuova linfa dal successo del "Pisapia genovese". Un "terremoto", come ammette lo stesso Pd, i cui vertici promettono ora una attenta "autocritica interna".



Dopo Milano, anche a Genova si conferma dunque il successo di un candidato che non appartiene al primo partito del centrosinistra e che vuole "dare un taglio" al passato. "Considero l'impegno politico come un servizio alla comunità, non cerco potere o privilegi, ma solo una soluzione ai problemi della gente", sono le prime parole pronunciate da Doria, 55 anni, docente alla facoltà di Economia dell'Università di Genova. Alle spalle un passato nel Pci e tre anni da consigliere comunale, all'inizio degli anni Novanta. Poi più nulla, fino all'appello di un gruppo di intellettuali e al sostegno del prete di strada don Andrea Gallo che lo hanno spinto verso le primarie.



"Ha vinto un modo diverso di porgersi nei confronti dei cittadini, che hanno bisogno di una politica diversa", sottolinea Doria, che non vuol sentire parlare di strategie di coalizione o di trattative per dare posti in giunta ai candidati sconfitti. "Sono logiche da politica vecchia - sostiene Doria - è il popolo del centrosinistra che deve continuare ad avere la parola". Il Pd promette sostegno al candidato vincitore. "Non rimprovero niente a nessuno - commenta il sindaco uscente Marta Vincenzi - ma ora si deve aprire una riflessione sui programmi avanzati, visto che al momento ho solo sentito dire dei no".



Genova, si dimette il segretario provinciale del Pd

Il segretario provinciale del Pd genovese, Victor Rasetto, rimetterà il proprio mandato all'assemblea del partito per aprire una "discussione politica" dopo la netta sconfitta delle candidate del partito alle primarie del centrosinistra. Ne ha dato notizia lo stesso Rasetto.



L'assemblea provinciale del Pd di Genova, secondo lo stesso Rasetto, dovrà analizzare il voto delle primarie "partendo da due punti fondamentali: capire che bisogna accettare tutte le regole delle primarie e che, se c'è un terremoto, questo può anche essere salutare". Secondo Rasetto, "Doria ha vinto perché le due candidate del Pd non sono state in grado di interpretare la voglia di cambiare dei genovesi. Una cosa, comunque, deve essere chiara: Marco Doria è il nostro candidato".



Si dimette anche il segretario regionale del Pd ligure

Anche il segretario ligure del Pd, Lorenzo Basso, rimetterà il proprio mandato al partito. "E' sbagliato drammatizzare l'esito delle primarie - ha detto Basso - ma anche fare finta che il partito non abbia problemi. Rimetto il mio mandato per aprire una discussione e ricompattare il partito".