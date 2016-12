Genova, chiusi seggi delle primarie

21:57

- Si sono concluse le votazioni per le primarie del centrosinistra di Genova che designeranno il candidato sindaco del capoluogo ligure. Nei 73 seggi allestiti in città dalla coalizione stanno iniziando le operazioni di scrutinio. Secondo le prime indicazioni non ufficiali, sarebbe in vantaggio Marco Doria: il candidato indipendente sostenuto da Sel avrebbe staccato il sindaco uscente Marta Vincenzi e la senatrice Roberta Pinotti.