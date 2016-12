Liberalizzazioni: 2.299 emendamenti

Pioggia di "stop" sulle professioni

Pioggia di emendamenti sull'articolo 9 del decreto liberalizzazioni: le proposte di modifica sono circa 200. Tra queste se ne segnalano sei tra Pdl, Cn e Lega, che chiedono l'abrogazione totale dell'articolo. Una decina di emendamenti dicono 'no' all'abolizione delle tariffe. Molte ancora le proposte, soprattutto del Pdl, contrarie all'obbligo di preventivo. Sulla esigenza di togliere la sanzione a chi non fa il preventivo, oltre al Pdl, anche un emendamento del Pd e uno del Terzo Polo.

Frenata anche degli "Ordini"

La lobby dei professionisti sembra dunque essersi fatta sentire in Parlamento. Oltre alla questione delle tariffe, spulciando gli emendamenti depositati alla Commissione Industria del Senato, emerge anche una richiesta di intervenire sulle norme relative ai tirocini con uno piu' stringente coinvolgimento dei Consigli nazionali degli Ordini. Sulle societa' di professionisti diversi gli emendamenti (sempre per lo piu' del Pdl) che chiedono di fissare al 25% il tetto per la presenza di soci non professionisti.



Dal canone Rai alle separazioni

Dalla semplificazione in tema di separazione consensuale dei coniugi, proposta da Salvo Fleres di Coesione Nazionale, alla liberalizzazione della pratica del tiro a segno, chiesta da Maurizio Saia, sempre di Cn. Tra le proposte un po' 'particolari', rispetto ai contenuti e agli obiettivi di apertura del mercato del dl, anche la corsia piu' veloce per la disdetta del canone Rai (Giuseppe Valditara del Terzo Polo). Helga Thaler (Terzo Polo) coglie l'occasione invece per chiedere l'abolizione dell'Imu, la nuova imposta sugli immobili, sui ''fabbricati rurali di montagna funzionali all'azienda agricola'', come le stalle e i fienili.



Il Pd alla carica sulle frequenze tv

Torna la questione dell'asta frequenze tv: tra gli emendamenti al dl Liberalizzazioni, presentati alla Commissione Industria del Senato, figurano due proposte di correzione del Pd (Perduca, Poretti e Vita) che chiedono ''una procedura di assegnazione su base onerosa'' di una parte delle frequenze per le quali e' invece previsto il meccanismo del 'beauty contest'. Negli emendamenti in questione si chiede anche di assegnare una quota delle frequenze ''a condizioni agevolate'' a imprese a gestione prevalentemente femminile o gestite da soggetti con meno di 35 anni di eta'.