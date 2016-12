Art.18, le ipotesi di modifica

- Dall'abolizione del reintegro nei casi di licenziamento per motivi economici al reintegro solo per i licenziamenti discriminatori, fino al congelamento della tutela per i precari da assumere. Sono molte le ipotesi sul tappeto per la modifica del discusso articolo 18 nell'ambito della riforma del mercato del lavoro allo studio del Governo. Ecco di seguito le principali ipotesi circolate negli ultimi tempi.

- L'ipotesi illustrata dal ministro del lavoro Elsa Fornero alle parti sociali al tavolo a Palazzo Chigi prevede solo un indennizzo economico in caso di licenziamento per motivi economici e la scomparsa del reintegro nel posto di lavoro previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo nelle aziende con oltre 15 dipendenti.

CONFINDUSTRIA - Secondo l'associazione degli industriali la tutela offerta dall'articolo 18 con il reintegro sul posto di lavoro va circoscritta solo ai licenziamenti discriminatori o nulli, cioe' quelli soggettivi. Negli agli altri casi ci deve essere invece una indennita' di licenziamento.

FASSINA-GABAGLIO - Il responsabile economico del Pd, considerato vicino all'ala sinistra e il presidente del Forum lavoro del Pd, propongono di valutare se e come i licenziamenti individuali di carattere economico non possano seguire un percorso simile a quello per i licenziamenti collettivi della stessa natura, con l'intervento del sindacato e l'applicazione di analoghe provvidenze sociali, ferma restando la possibilita', qualora emergesse nella procedura il carattere pretestuoso del comportamento dell'impresa, di intraprendere da parte del lavoratore le vie legali per ottenere giustizia secondo la normativa vigente.

BONANNI - Il leader della Cisl, che condivide la proposta Fassina-Gabaglio, propone di intervenire su due fronti: stabilendo una corsia preferenziale per i processi da articolo 18, che oggi durano fino a sei anni, ed agganciando la disciplina dei licenziamenti individuali per motivi economici a quella gia' prevista per i licenziamenti collettivi. Una modifica che, comunque, secondo il segretario della Cisl, permetterebbe in ogni caso di mantenere tutta la validita' della norma contro abusi e discriminazioni.

L'IPOTESI DEL MISTERIOSO INCONTRO MONTI-CAMUSSO - Secondo indiscrezioni di stampa un'ultima ipotesi sarebbe stata valutata nel corso di un incontro, smentito ufficialmente, tra Monti e Camusso, che riguarderebbe la sospensione temporanea dell'articolo 18 per alcune categorie di lavoratori: si prevedrebbe, in particolare, per chi ha una lunga esperienza di precariato, la possibilita' di passare alla stabilita' accettando una prima fase in cui per 3-4 anni non e' vietato interrompere il rapporto.

CGIL - Ma il sindacato di Corso Italia ha sempre ribadito la propria contrarieta' a qualsiasi tipo di modifica dell'articolo 18. L'unico intervento possibile e' sui tempi della giustizia.