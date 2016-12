Quirinale, nessun aumento di spesa nel 2012

foto LaPresse 16:00 - La spesa complessiva prevista dal Quirinale per il 2012 ammonta a 245,3 milioni di euro, rimanendo invariata rispetto all'anno precedente. Lo comunica il Colle in una nota. Dall'inizio del settanato sarebbero stati inoltre realizzati risparmi per 60 milioni di euro. "Le economie conseguite con le misure adottate dall'inizio del settennato ammontano complessivamente a circa 60.500.000 euro al 31 dicembre 2011" si legge infatti nel comunicato. - La spesa complessiva prevista dal Quirinale per il 2012 ammonta a 245,3 milioni di euro, rimanendo invariata rispetto all'anno precedente. Lo comunica il Colle in una nota. Dall'inizio del settanato sarebbero stati inoltre realizzati risparmi per 60 milioni di euro. "Le economie conseguite con le misure adottate dall'inizio del settennato ammontano complessivamente a circa 60.500.000 euro al 31 dicembre 2011" si legge infatti nel comunicato.

"La spesa complessiva prevista, al netto degli effetti meramente contabili delle partite di giro, dei fondi di riserva e della restituzione di 5.016.000 euro al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 - si legge nella nota del Quirinale - ammonta a 245,3 milioni di euro (237,2 al netto anche delle ritenute previdenziali a carico del personale), rimanendo sostanzialmente invariata rispetto sia al dato del bilancio assestato 2011 sia a quello dell'iniziale bilancio di previsione dello stesso anno".



Obiettivo raggiunto con riforma ordinamento interno

Tale risultato, spiega il Quirinale, è stato reso possibile grazie ad una serie di provvedimenti di riforma dell'ordinamento interno e di riorganizzazione amministrativa adottati dall'inizio del settennato e puntualmente indicati nelle note illustrative dei precedenti bilanci.



Tra le misure più significative che hanno consentito rilevanti economie di spesa, il blocco del turn over del personale di ruolo, la progressiva riduzione del personale distaccato, comandato e a contratto, l'introduzione del regime pensionistico contributivo, la soppressione del meccanismo di allineamento automatico delle retribuzioni a quelle del personale del Senato, il blocco degli stipendi e delle pensioni al livello del 2008 fino al 2013, la riduzione delle indennità di distacco e di comando, la soppressione di alcune indennità, insieme a un'attenta revisione di tutti i comparti della spesa per beni e servizi.