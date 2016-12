Legge voto,Maroni: aria di inciucio

12:49

- "C'è aria di inciucio": così Roberto Maroni sulle trattative per la riforma della legge elettorale. "Temo che qualcuno stia pensando di fare come Craxi nel '91: una legge punitiva nei confronti di qualcuno, in particolare della Lega" ha detto l'ex ministro. "I cambiamenti - ha spiegato Maroni - non si annunciano, si fanno. Credo non ci sia intenzione di cambiare la legge perché quella attuale mette nelle mani dei segretari la lista dei candidati".