foto LaPresse 19:24 - Sulla riforma della legge elettorale "non ci sono ostacoli insormontabili". Parola di Pier Luigi Bersani, che aggiunge: "E' possibile fare passi avanti sulle riforme. Non siamo su un binario morto". Quanto alle liberalizzazioni, il segretario del Pd annuncia una "settimana decisiva", in cui il suo partito "sarà in prima linea" per ottenere, "dopo anni di stallo", vere e proprie aperture di mercato.

Intervenendo ancora sulla riforma del voto in Italia, ha detto Bersani, "i pilastri fondamentali sono quelli che abbiamo ribadito". Vale a dire, un sistema che "garantisca il bipolarismo", che torni a far scegliere i cittadini sui parlamentari e che "abbia dentro un sistema di collegi". E poi, continua, serve una norma antiribaltone e una per scegliere le coalizioni: "E' possibile - dice - individuare una legge che possa essere 'cucita' intorno a questi pilastri".



"Riforme istituzionali, il Parlamento si attivi"

Bersani ha continuato dicendo che sulle riforme istituzionali "siamo molto più avanti di quello che si può pensare. Ma non bastano gli incontri, il Parlamento si deve attivare" per avviare il confronto, ha aggiunto. "Ora - ha detto - le due Camere si diano un percorso parlamentare in cui incardinare le riforme".



"Sia sulle riforme istituzionali, sia sulla legge elettorale è possibile arrivare a un esito positivo", ha detto ancora il leader dei democratici. Spazi di intervento si aprono, ad esempio, sulla riduzione del numero dei parlamentari e sulla revisione del bicameralismo perfetto, spiega ancora Bersani. Con un'avvertenza: "E' ovvio" dice, che se una camera deve occuparsi del bicameralismo debba essere prima il Senato a intervenire, perché "non può essere la Camera che interviene sulle prerogative del Senato". In ogni caso, tuttavia, "è necessario che si parta velocemente".