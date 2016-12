Napolitano: l'Italia non è la Grecia, abbiamo dato le risposte che l'Europa ci chiedeva

foto Tgcom24 11:25 - "La situazione dell'Italia è differente da quella della Grecia. Noi abbiamo accolto le domande che sono giunte dalle istituzioni europee e dai Consigli europei. L'Italia sta rispondendo". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, da Helsinki. Il Capo dello Stato ha quindi aggiunto: "Sappiamo che di fronte ai sacrifici non abbiamo alternative". - "La situazione dell'Italia è differente da quella della Grecia. Noi abbiamo accolto le domande che sono giunte dalle istituzioni europee e dai Consigli europei. L'Italia sta rispondendo". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, da Helsinki. Il Capo dello Stato ha quindi aggiunto: "Sappiamo che di fronte ai sacrifici non abbiamo alternative".

''Faccio forte affidamento sul senso di responsabilità che le forze politiche italiane stanno già dimostrando nella discussione dei decreti del governo Monti. Non ho motivo per ritenere che stiano per rovesciare il tavolo, per mettere in crisi il governo e a rischio il clima politico'', ha proseguito il presidente della Repubblica.



Sempre in tema di politica interna, Napolitano ha voluto poi dire che i partiti italiani non sfileranno il loro appoggio a Monti perché non è interesse nè del Paese ne' loro "rovesciare il tavolo". Su liberalizzazioni è mercato del lavoro è il Colle è quindi al fianco dell'Esecutivo. Napolitano ha infine fatto presente che le forze politiche attualmente "stanno autonomamente concentrando il propria impegno sulle riforme istituzionali su cui il governo in quanto tale non era in grado di impegnarsi".