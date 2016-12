Lusi, spunta un'altra villa da due milioni di euro

foto LaPresse 08:30 - Spunta un'altra villa nel caso Luigi Lusi. Anche questa comprata con i soldi della Margherita. Il valore è di due milioni di euro, l'immobile si trova ai Castelli romani e si affianca all'appartamento di via Monserrato, in pieno centro a Roma, e alla casa di Gerenzano. E' stata la Guardia di finanza a far emergere l'esistenza di un altro acquisto molto poco chiaro nel patrimonio dell'ex tesoriere della Margherita. - Spunta un'altra villa nel caso Luigi Lusi. Anche questa comprata con i soldi della Margherita. Il valore è di due milioni di euro, l'immobile si trova ai Castelli romani e si affianca all'appartamento di via Monserrato, in pieno centro a Roma, e alla casa di Gerenzano. E' stata la Guardia di finanza a far emergere l'esistenza di un altro acquisto molto poco chiaro nel patrimonio dell'ex tesoriere della Margherita.

Il prossimo passo dell'indagine, come spiega il "Corriere della Sera", riguarderà ulteriori verifiche sulla Paradiso immobiliare, controllata al cento per cento dalla Ttt di Lusi. Era a questa società infatti che faceva capo la proprietà delle due ville dell'ex tesoriere. Il sospetto è che dietro la scelta di acquisirne le quote ci sia un pagamento in nero, ma anche, forse, il possesso di altri immobili.



E così, questo nuovo capitolo della intricata e brutta vicenda, oltre a fornire altri elementi che confermano la gestione poco corretta di Lusi sulle finanze della Margherita, getta anche diverse ombre sui buchi nei controlli su come venivano amministrati i fondi del partito.



Come era possibile che così tanti soldi venissero usati a fini personali senza che nessuno se ne accorgesse? Come poteva Lusi avere tale libertà d'azione in società completamente staccate dal partito e dalle sue attività? Come poteva arricchirsi in tal modo senza destare nessun sospetto tra amici e colleghi? Il caso insomma si fa sempre più intricato.



Ma il diretto interessato sta affrontando la tempesta che gli si addensa intorno con un atteggiamento di assoluta calma. Si mostra disponibile con i pm, ai quali promette la massima collaborazione e ai quali chiede di patteggiare assicurando di voler restituire subito cinque milioni, ma poi nulla dice di questo altro immobile. Massima collaborazione? Il sospetto è che ci sia un buco nero ancora tutto da scoprire, oltre alle ville e case finora scoperte. Ma senza nessuna collaborazione del diretto interessato.