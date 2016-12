foto Dal Web Correlati Guarda il video 11:01 - Grande imbarazzo nei vertici del Pd dopo che il settimanale l'Espresso ha reso pubblica la notizia di un presunto "festino" al quale avrebbero preso parte membri del partito. Dopo una manifestazione anti camorra a Scampia, i dirigenti hanno terminato la serata in un locale con diverse ragazze seminude. Tra i partecipanti il segretario regionale Enzo Amendola, il capogruppo in Regione Giuseppe Russo e il responsabile giustizia, Andrea Orlando. - Grande imbarazzo nei vertici del Pd dopo che il settimanale l'Espresso ha reso pubblica la notizia di un presunto "festino" al quale avrebbero preso parte membri del partito. Dopo una manifestazione anti camorra a Scampia, i dirigenti hanno terminato la serata in un locale con diverse ragazze seminude. Tra i partecipanti il segretario regionale Enzo Amendola, il capogruppo in Regione Giuseppe Russo e il responsabile giustizia, Andrea Orlando.

La notizia non è stata colta molto bene dal segretario Bersani. Al centro del (presunto) scandalo una festa in una discoteca di Napoli, il Duel, organizzata il 3 febbraio. Poco lontano da lì si era appena svolta una manifestazione organizzata dal partito contro la camorra. A organizzare il tutto, stando all'Espresso, sarebbe stato Lorenzo Crea, giovane portavoce del gruppo regionale del Partito democratico, figlio di Graziella Pagano, presidente del Pd campano ed ex deputata europea.



Alla festa ad alto "contenuto erotico" avrebbero preso parte il responsabile Giustizia del Pd Andrea Orlando, il segretario regionale Enzo Amendola, il capogruppo in Regione Giuseppe Russo e decine tra dirigenti di partito, consiglieri comunali e regionali, sindaci e assessori.



Ragazze in minigonna (molto mini), abiti trasparenti, tacchi dodici e anche qualche cubista senza biancheria intima. "E' normale vedere delle minigobbe in discoteca", si è difeso l'organizzatore che ha giustificato la festa quale evento pubblicitario al quale il Pd non ha partecipato in alcun modo.



Nonostante la discolpa, Orlando ha voluto giustificare la sua presenza: "Mi preme precisare che ho partecipato a tutto lo svolgimento della manifestazione OccupyScampia. Solo al termine di questa, ho presenziato all’inaugurazione di un programma tv non promosso dal Pd, ma al quale ero stato invitato", scrive. "Non sono quindi responsabile (...) del contesto nel quale si collocava l’appuntamento", sottolinea. Excusatio non petita.