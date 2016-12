Monti: "Riforma lavoro entro marzo"

13:11

- Per quanto riguarda la riforma del lavoro "siamo vicini alla conclusione, che ci attendiamo non più tardi della fine di marzo". A dirlo è il presidente del Consiglio, Mario Monti, in un'intervista al Wall Street Journal rispondendo a una domanda sui passi che farà l'Italia per cambiare le leggi sul lavoro. Monti ha spiegato che "vogliamo permettere più impiego e la rimozione delle barriere che impediscono l'entrata in questo mercato".