Mario Monti si è detto convinto che oggi l'Italia "sarebbe molto meno esposta al rischio di un default della Grecia rispetto a pochi mesi fa". Il premier lo ha affermato in un'intervista alla tv americana Pbs: "Se il default fosse avvenuto pochi mesi fa le conseguenze per l'Italia sarebbero state estremamente serie". Nonostante la crisi, ha aggiunto, l'euro è una moneta "solida".

"Le conseguenze di un default greco sarebbero state molto più serie se questo fosse avvenuto qualche mese fa", ha risposto Monti alla giornalista. "Oggi sono fiducioso che l'Italia, di fronte a un'evenienza simile, sarebbe molto meno esposta perché è vista dai mercati, dalle istituzioni europee e dalla comunità internazionale come un Paese che è stato capace in pochi mesi di adottare misure concrete, sia per il consolidamento del bilancio che per la crescita".



"Entro marzo via alla riforma del lavoro"

Per quanto riguarda la riforma del lavoro "siamo vicini alla conclusione, che ci attendiamo non più tardi della fine di marzo". A dirlo è il presidente del Consiglio, Mario Monti, rispondendo a una domanda sui passi che farà l'Italia per cambiare le leggi sul lavoro. Monti ha spiegato che "bisogna agire sulla rimozione delle barriere che impediscono l'entrata nel mercato".



"Sacrifici non imposti dall'Europa

Per gli italiani, ha spiegato successivamente il premier, si tratta di "sacrifici necessari" presentati, per evitare contraccolpi, "non come un'imposizione di Bruxelles, della Germania o della Bce, ma come un passo necessario che gli italiani devono compiere nel loro interesse e in quello delle future generazioni".



Nell'Ue, invece, ha ammesso Monti, "la crisi ha sicuramente riportato a galla vecchi fantasmi sui pregiudizi tra il nord e il sud dell'Europa e molto risentimento reciproco". Incomprensioni che, a suo avviso, vanno prese seriamente in considerazione, "per evitare che la moneta unica, pensata come il punto culminante della costruzione europea, si trasformi in un fattore di disgregazione".



La crisi dell'Eurozona ha infatti messo i paesi membri di fronte alla necessità di risanare le loro finanze pubbliche e disciplinarsi fiscalmente. Un'obiettivo che, secondo il premier, "grazie alle pressioni della Germania e non solo, la maggioranza dei paesi sta per raggiungere". "Ora - quindi giunto il momento di concentrare collettivamente le energie su come ottenere più crescita".



Cosa può fare Obama per aiutare l'Italia e l'Europa? "Penso che Obama possa aiutare tutti noi con una gestione assennata dell'economia americana - ha risposto Monti - così come noi possiamo aiutare lui cercando di evitare che le tensioni esplodano fuori dall'Eurozona, a livello mondiale". "E ritengo - ha aggiunto - che sulle due sponde dell'Atlantico stiamo lavorando bene nella direzione desiderata".



"Chiedendo, oltre ai tagli, un'economia più competitiva per il suo Paese non sta forse cercando di cambiare la cultura e il carattere degli italiani?", ha chiesto infine la giornalista. "In qualche modo sì e ne sono consapevole", taglia corto Monti. "La nostra missione e il mio desiderio in particolare - ha aggiunto - è quello di aiutare gli italiani a valorizzare alcune delle qualità che hanno da sempre, come un forte spirito imprenditoriale e il loro senso di solidarietà. Penso tuttavia che il paese potrà veramente diventare più competitivo solo introducendo nel sistema molta più meritocrazia".



Se alla fine del nostro breve mandato, ha concluso Monti, "con pressioni moderate, riusciremo anche solo a raggiungere il primo miglio di questa lunga strada, ci considereremo contenti".