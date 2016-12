foto LaPresse 22:48 - Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di Salemi, comune del Trapanese, per il quale gli ispettori del Viminale hanno proposto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. "Non mi sono mai accorto in tutti questi anni di infiltrazioni mafiose nel Comune di Salemi e non sono verificate in alcun atto - ha detto il critico d'arte - non sono mai stato condizionato nella mia attivita'. Ho sbagliato a candidarmi a sindaco e adesso me ne vado sollevato". - Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di Salemi, comune del Trapanese, per il quale gli ispettori del Viminale hanno proposto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. "Non mi sono mai accorto in tutti questi anni di infiltrazioni mafiose nel Comune di Salemi e non sono verificate in alcun atto - ha detto il critico d'arte - non sono mai stato condizionato nella mia attivita'. Ho sbagliato a candidarmi a sindaco e adesso me ne vado sollevato".

La proposta degli ispettori del ministero dell'Interno è contenuta nella relazione degli ispettori nominati dall'ex ministro Roberto Maroni dopo un'operazione su mafia e appalti che culminò con il sequestro di beni per 35 mln di euro. In primo piano il ruolo politico che avrebbe svolto l'ex deputato regionale Dc Giuseppe Giammarinaro. Proprio dopo la richiesta degli ispettori del Viminale Sgarbi aveva annunciato la nomina a vicesindaco di Giammarinaro. "Non e' un indagato per mafia. E' il rappresentante della maggioranza in consiglio comunale".



E ancora Sgarbi: "ringrazio i commissari del Viminale che mi hanno rivelato forze occulte che mi minacciavano durante il mio mandato da sindaco. E' inutile, in Sicilia non c'è speranza di fare niente. Io ho portato qui Caravaggio, Cezanne, Picasso e altre decine di artisti ma, evidentemente, gli ispettori non si sono accorti di nulla ma mi hanno rivelato queste forze occulte. In Sicilia non c'è spazio per le novità. A Salemi non è possibile fare il sindaco, evidentemente c'e' una forza occulta che lo ostacola".



Sgarbi ha quindi annunciato: "Mercoledì vedrò al Viminale il ministro Anna Maria Cancellieri che mi ha già confermato l'incontro. Le mie dimissioni non comportano lo scioglimento automatico del consiglio comunale, ma suggerisco sommessamente a tutti i consiglieri di dimettersi prima che vengano rimossi loro". Sgarbi annuncia, quindi, di volere "tornare al Nord, perchè qui non si può fare niente".