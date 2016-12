- Dalle colonne del periodico americano "The Atlantic" Silvio Berlusconi torna a parlare della sua vita privata. "Sono dispiaciuto per le ripercussioni ma non ho nulla di cui chiedere perdono: tutto quello che ho fatto era assolutamente normale, legittimo", ha spiegato il Cavaliere in una lung aintervista. "L'unica cosa di cui non mi hanno accusato è di essere gay", ha aggiunto, definendosi con una battuta "un play-uomo, non un playboy".

Nel mirino di Berlusconi ci sono soprattutto i giudici costituzionali. "Qualsiasi magistrato può impugnare qualsiasi legge presso la Corte costituzionale e rovesciarla", spiega, insistendo sul fatto che di quei "15 giudici, 11 sono del centrosinistra e in grado di vanificare il lavoro di 1000 parlamentari e dell'intero governo per due anni".

"Questa è l'architettura costituzionale dell'Italia" stigmatizza nel colloquio con Philip Delves Broughton, tenuto a fine gennaio a Palazzo Grazioli. Un incontro in cui l'autore dell'intervista descrive un Berlusconi quasi "inedito": tuta, scarpe da ginnastica, più robusto di quanto appaia in tv, con le borse sotto gli occhi.

Un ex premier che sembra aver mal digerito l'uscita di scena legata a quelle accuse di non aver saputo affrontare la situazione economica del Paese che i mercati davano verso il default. "Le cose non stavano così, non erano così gravi", spiega Berlusconi nell'intervista, che poi è tornato a ricordare l'alto debito italiano ma anche la "ricchezza" delle famiglie, rilanciando il suo cavallo di battaglia del risparmio privato. "Lo Stato italiano è in debito, ma gli italiani, le famiglie e le aziende sono ricche", ha concluso il Cavaliere.

"Non ho nulla contro gli omosessuali, anche perché più ce ne sono e minore è la competizione", ha proseguito Berlusconi. In quasi dieci pagine di intervista, pubblicata sull'edizione online della rivista, il Cavaliere ripercorre tutta la sua storia politica: dalla discesa in campo per arginare il rischio della "comunismo", al suo passato di "imprenditore" - e "non di businessman" tiene a precisare - al suo pallino fisso sui giudici.