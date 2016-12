Vertice Berlusconi-Bossi sulla legge elettorale

foto LaPresse 06:46 - Vertice notturno nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore tra il Cavaliere ed il leader della Lega Nord Umberto Bossi. Alla riunione erano presenti anche il segretario del Pdl Angelino Alfano e l'ex ministro per la Semplificazione legislativa, Roberto Calderoli. Affrontati tutti i temi di attualità, compresa la riforma della legge elettorale. - Vertice notturno nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore tra il Cavaliere ed il leader della Lega Nord Umberto Bossi. Alla riunione erano presenti anche il segretario del Pdl Angelino Alfano e l'ex ministro per la Semplificazione legislativa, Roberto Calderoli. Affrontati tutti i temi di attualità, compresa la riforma della legge elettorale.

L'invito di Berlusconi era arrivato venerdì scorso, in una telefonata privata piuttosto tesa, durante la quale il senatur aveva rimproverato a Berlusconi, con toni abbastanza coloriti, di non avere il coraggio di far cadere il governo Monti. Poi le tensioni si sono rese manifeste nel fine settimana, con Bossi che ha dichiarato che un eventuale ritiro di Silvio avrebbe "risolto" il problema dell'alleanza. E Calderoli che ha evocato una "piazzale Loreto" per gli alleati del Pdl in caso di "inciucio" sulla legge elettorale per escludere la Lega.



Non deve aver poi fatto piacere ai leghisti l'intervista a "Libero" in cui l'ex premier ha aperto al dialogo col Pd proprio sulla modifica legge elettorale e parlato di alzare la soglia di sbarramento perché "il voto degli italiani si disperde in una miriade di partiti e partitini" (infilando, nella lista, dopo Sel, Idv, radicali e Fli, ma anche il Carroccio).