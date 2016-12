Casini: governo armistizio 4-5 anni

22:19

- "Chi pensa che Monti possa risolvere i problemi in un anno e mezzo vive sulla luna. Questa tipologia di governo di armistizio deve durare 4-5 anni". Lo ha detto il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini. "Non penso che Berlusconi punti a far fuori il Terzo Polo con una legge elettorale ad hoc, non c'è la possibilità - ha aggiunto -. " poi presenteremo alle elezioni un partito di maggioranza relativa".