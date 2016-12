Bossi: per ora avanti con Formigoni

21:59

- Il leader della Lega, Umberto Bossi, risponde a chi gli chiede se andrà avanti nell'alleanza con Roberto Formigoni in Regione Lombardia: "Per adesso sì, mi pare che un po' di risultati ci siano". Bossi, intervistato prima di un comizio a Bergamo, non si è mostrato interessato comunque al rimpasto di Giunta annunciato da Formigoni in Lombardia. "Quelle cose lì - ha detto - sono piccole per noi, noi dobbiamo andare avanti per il nostro progetto".