Monti: "L'Italia verso la soluzione della crisi"

foto LaPresse 17:01 - "Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi". E' quanto ha detto il premier Monti intervendo a Monaco. La ricetta per uscire dalla crisi, ha ribadito, "va attuata anche in modo di dare una soluzione alla crescita e ridurre le diseguaglianze". "A livello interno ci impegniamo a raggiungere la nostre misure di austerità puntando alla competitività e alle liberalizzazioni e prendendoci cura delle categorie sociali più deboli", ha spiegato.

"Risaneremo prendendoci cura di fasce più deboli"

"Ad esempio - ha sottolineato Monti alla conferenza sulla sicurezza di Monaco - abbiamo lavorato molto con il sostegno dei partiti politici per attuare per la prima volta un trasferimento del peso fiscale dai settori produttivi alle proprietà, alle ricchezze, per contribuire ad un consolidamento fiscale senza colpire troppo le categorie più deboli".



"Crisi, ha obbligato in Italia disarmo dei partiti"

Monti ha poi citato il "caso Italia" definendolo "un esperimento interessante" perché la "profonda crisi" che ha coinvolto il Paese ha "obbligato" i partiti ad un "disarmo reciproco".



"Crisi, soluzione sia armoniosa, no fantasmi del passato"

"Dobbiamo trovare non solo una soluzione alla crisi ma una soluzione armoniosa", ha poi esortato il premier, perché bisogna "evitare i fantasmi del passato sull'euro" evitando gli antichi "pregiudizi Nord-Sud, piccoli e grandi Paesi".



"Anche la Germania si deve impegnare di più"

"Anche il Paese che ci ospita, la Germania, si deve impegnare di più", ha aggiunto il premier Mario Monti, ribadendo la necessità di una "soluzione armoniosa della crisi" e tornando a dirsi "dispiaciuto" perché non si è riusciti a convincere la Gran Bretagna sul patto di bilancio.



"Idea folle commissariamento Grecia"

Monti ha bollato come una "idea folle quella di un possibile commissariamento della Grecia", che sembrava fosse stata avanzata dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel. Ipotesi di cui ormai "è difficile individuare l'autore" ha aggiunto.



"Non dirò mai agli italiani: l'ha chiesto l'Ue"

"Non dirò mai agli italiani bisogna fare questo perche lo chiede Bruxelles ". Lo ha ribadito il premier, sottolineando che non si può "fare il gioco del 'dai la la colpa' all'Ue: io non ho avuto esperienze elettorali e non le sperimenterò, ma non dirò mai 'bisogna farlo perche lo vuole Bruxelles".