foto LaPresse 22:00 - "Se Berlusconi si ritira è risolto il problema...". Lo ha detto Umberto Bossi parlando a margine della riunione del governo padano a Sarego, nel Vicentino. "Se non c'è più - ha aggiunto il leader della Lega - anche noi dovremo renderci conto della necessità di trovare un'altra strada. Meglio, così diventeremo il partito di maggioranza assoluto del Nord". "Il primo obiettivo - ha poi detto - è sempre stato questo. Finora è stato sempre impossibile".

"Tensioni interne ma non rottura"

La Lega sta vivendo un momento in cui è attraversata da tensioni, ma non si arriverà a una rottura. Lo ha spiegato Umberto Bossi.



Verona, "Lista personale Tosi danneggerebbe partito"

Parlando di Flavio Tosi, sindaco di Verona che intende ricandidarsi alle prossime comunali, ha affermato: "Non mi pare che possa presentare una lista civica con il suo nome. Sarebbe danneggiare il nostro partito". "Da Miglio in poi - ha aggiunto - abbiamo sempre evitato le correnti perché ci farebbero diventare un partito come gli altri".



Tosi: "il veto legato a tensioni interne"

Flavio Tosi ha subito risposto alle affermazioni del leader leghista. Le ragioni di un "no" del partito a una sua lista personale alle prossime elezioni comunali a Verona "non c'entrano niente con questioni amministrative". "I motivi sono altri - ha detto - e sono legati a tensioni interne". "Comunque - ha ribadito l'attuale sindaco della città veneta - troveremo un accordo".



"Con governo Monti nessuna possibiltà di dialogo"

Per quanto riguarda il governo Monti, Bossi ha ribadito: "Non c'è al momento possibilità di dialogo". Ai cronisti che gli chiedevano se considerasse questo l'esecutivo "peggiore" per il Nord, il Senatur ha risposto: "Basta guardarsi intorno...". "La Lega molto probabilmente correrà da sola alle amministrative, escludo un dialogo con il PdL, lascio però porta aperta ad Alfano, dipende da quello che propone", ha spiegato. "Con Berlusconi, infine, il leader del Carroccio ha detto si sentirlo "qualche volta, al telefono". Infine, a proposito del voto sulla responsabilità civile dei giudici, il Senatur esulta: "E' una vittoria della Lega, è una cosa che andava fatta".



Lombardia "per ora avanti con Formigoni"

Il leader della Lega, Umberto Bossi, risponde a chi gli chiede se andrà avanti nell'alleanza con Roberto Formigoni in Regione Lombardia: "Per adesso sì, mi pare che un po' di risultati ci siano". Bossi, intervistato prima di un comizio a Bergamo, non si è mostrato interessato comunque al rimpasto di Giunta annunciato da Formigoni in Lombardia. "Quelle cose lì - ha detto - sono piccole per noi, noi dobbiamo andare avanti per il nostro progetto".