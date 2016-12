Senatore Lusi: "Mi sospendo dal Pd"

foto LaPresse Correlati Caso Lusi, Rutelli:siamo addolorati

L'indagine si allarga

Luigi Lusi ha annunciato di sospendersi con effetto immediato dal Pd per consentire al partito "una più piena libertà di azione politica", e a se stesso una "difesa giudiziaria più libera". Il parlamentare, ex tesoriere della Margherita, è accusato di una spregiudicata gestione dei fondi destinati al partito. Il senatore ha ammesso di essersi appropriato di 13 milioni di euro

"L'indagine penale - afferma l'ex tesoriere della Margherita - sta seguendo il suo corso ma il massacro mediatico è senza precedenti e va oltre l'indagine giudiziaria. Gli italiani hanno bisogno di chiarezza e il Pd ha il dovere di contribuire a questa direzione".



"L'esigenza di tutelare me e la mia famiglia - prosegue Lusi - mi impone di svincolare i destini personali da quelli di partito. All'amara esclusione dal gruppo del Pd del Senato ('dandomi del lei', per altro), per rispetto degli appartenenti al mio gruppo non farò ricorso".



"Conseguentemente - spiega quindi il senatore - dichiaro di sospendermi con effetto immediato dal Pd sia al fine di consentirmi una difesa giudiziaria piu' libera da ogni tipo di vincolo sia nell'interesse e per rispetto del Partito stesso che a sua volta avrà ancor più piena libertà di azione politica".