Bersani si lamenta con Napolitano: "Il Pdl non sostiene Monti, sono preoccupato"

Dal Cdm via libera alle semplificazioni 21:10 - "Siamo preoccupati" perché il Pd non può accettare di garantire il sostegno al governo Monti mentre altri, il Pdl, lo fanno solo a parole. Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Il Pdl sta venendo meno al suo dovere di responsabilità", denuncia Bersani.

Bersani ha elencato una serie di episodi che al Pd non sono affatto andati giù e che alimentano la preoccupazione che il Pdl non stia giocando pulito. La Rai e il voto a maggioranza nel Cda. La giustizia e il blitz di ieri sulla responsabilità civile dei giudici. E poi le liberalizzazioni che il Pdl sta tentando di annacquare al Senato. Non ci siamo, avverte Bersani. Lo ha fatto ieri con il premier Monti e anche nell'incontro di oggi al Quirinale.



Il segretario del Pd ha espresso la sua "forte preoccupazione" al presidente Napolitano "per alcuni comportamenti non adeguati alla situazione da parte di forze politiche", il Pdl, che "a parole dicono di sostenere il governo Monti, ma poi nei fatti fanno resuscitare la vecchia maggioranza". Un fatto inaccettabile per Bersani: "Non può esserci un partito che, pur non condividendo al 100 per 100 l'azione di governo, responsabilmente mantiene gli impegni".



Quanto al delicato tema del lavoro, su cui Monti è tornato anche oggi, Bersani preferisce il low profile. E' il momento del silenzio, dicono dal Pd, lasciamo lavorare il tavolo governo-parti sociali.



Cicchitto: "Bersani cerca la rissa"

"Vediamo che da ieri l'on. Bersani cerca di attizzare una rissa con la ripetuta accusa di slealtà. In effetti Bersani attacca in questo modo il Pdl per far dimenticare alcune cose: che fortuna non tutti i deputati del Partito Democratico sono agli ordini dell'Associazione Nazionale Magistrati, che - conseguentemente - basterebbe il pallottoliere per capire come sono andate realmente le cose, che come Gruppo Parlamentare del Pdl abbiamo dato libertà di voto, che non abbiamo usato il termine slealtà quando su due mozioni sulla Libia il Pd aveva votato in piena libertà indipendentemente dalle indicazioni del governo". Lo afferma il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto.