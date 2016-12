Lavoro,Cgil:Monti sbaglia e offende

18:56

- "Al presidente del Consiglio Monti piacciono evidentemente gli esempi estremi ma parlare di troppe tutele per chi è 'blindato nella sua cittadella' è non solo sbagliato, e non vero, ma anche un po' offensivo verso quei lavoratori". Lo dice il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, in replica alle parole del premier.