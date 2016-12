foto LaPresse Correlati Camera,ok a responsabilità giudici 23:53 - Vertice a Palazzo Chigi fra il premier Mario Monti e i leader di Pdl, Pd e Terzo Polo, Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Monti ha espresso preoccupazione per l'incidente alla Camera, dopo il via libera alla norma che introduce - Vertice a Palazzo Chigi fra il premier Mario Monti e i leader di Pdl, Pd e Terzo Polo, Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Monti ha espresso preoccupazione per l'incidente alla Camera, dopo il via libera alla norma che introduce la responsabilità civile dei magistrati . Sul provvedimento il governo aveva dato parere contrario.

I sì sono stati 264, 211 no e un astenuto. Sono i numeri con i quali il governo è andato sotto su un emendamento alla legge comunitaria della Lega Nord. L'incidente a Montecitorio ha messo in luce una preoccupante spaccatura nella maggioranza che sostiene l'esecutivo Monti e una ritrovata convergenza tra Pdl e Carroccio. Così il premier ha convocato i rappresentanti dei partiti che sostengono il governo per una cena informale a Palazzo Chigi.



Una sorta di "tagliando" in vista dei prossimi voti sui provvedimenti per le liberalizzazioni e le semplificazioni e, in prospettiva, per quello più complicato sulla riforma del mercato del lavoro.



Sono arrivati Pier Luigi Bersani, Pier Ferdinando Casini e Angelino Alfano. Quest'ultimo era già a colloquio con il capo del governo insieme a Maurizio Sacconi, ai presidenti del Pdl alla Camera e al Senato, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri: un incontro sull'agenda europea e, alla presenza dell'attuale ministro Elsa Fornero, sulla riforma del lavoro.



L'ex ministro Sacconi ha condiviso la linea del governo, invitando a proseguire con la stessa celerità con cui ha proceduto sulle liberalizzazioni.



L'esito del voto sulla responsabilità civile dei magistrati ha allarmato l'esecutivo. Monti, viene riferito, avrebbe sottolineato che, dopo i sacrifici chiesti al Paese e l'impegno già profuso in Europa, si deve continuare a non abbassare la guardia e proseguire lungo il cammino tracciato con i provvedimenti già presentati dal governo. Avrebbe perciò chiesto rassicurazioni in vista dei voti sulle liberalizzazioni e sulle semplificazioni. Un discorso, viene riferito, rivolto principalmente al Pdl. Il Popolo della Libertà, infatti, è accusato dal Pd di aver riallacciato una sospettosa intesa con la Lega.



Alfano, dal suo canto, ha garantito che "la fiducia nell'esecutivo non è in discussione ma anche che il Pdl non può mettere in discussione alcune linee fondamentali come quelle sulla giustizia".