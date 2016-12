Anm: "Da Camera ritorsioni a toghe"

20:19

- Per il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, il via libera della Camera alla norma sulla responsabilità civile dei magistrati, è "un atto di terrore verso la libertà del giudice" e "un atteggiamento ritorsivo vero la magistratura." A Tgcom24, Palamara spiega che oggi in Italia in caso di errore del giudice c’è una responsabilità dello Stato che si può rivalere sul giudice, che ha un principio di responsabilità diretta.