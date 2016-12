D'Antoni:"L'art.18 è una certezza"

20:00

- Per Sergio D'Antoni, parlamentare Pd ed ex leader Cisl, "l'art. 18 è una certezza. Il non poter licenziare senza giusta causa è un elemento di civiltà. Ma credo che il grosso dei precari sono fatti dalle piccole imprese che non hanno l'obbligo dell’art. 18" dice a Tgcom24. Poi, le misure di "rilancio del lavoro e dello sviluppo si devono fare con la coesione e la concertazione. Io non voterò tutto ciò che non passerà per un iter di concertazione".