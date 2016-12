Tremonti: Monti fa apologia precari

18:46

- L'ex ministro Giulio Tremonti commenta le parole del premier Monti, che definisce il posto fisso monotono. "Ritengo che non si debba fare l'apologia del precariato. Il posto fisso è tra i valori fondamentali della vita. Non mi è parsa la frase più adatta per i tempi che stiamo vivendo". Poi: "Ogni frase rivela un approccio culturale: c'è chi ha parlato di sfigati, chi di bamboccioni, credo che si debba avere rispetto per chi è in difficoltà".