foto LaPresse 15:42 - Ventisei ricorsi sono stati presentati alla Camera contro i tagli ai vitalizi dei parlamentari. Lo ha reso noto Giuseppe Consolo, che presiede il Consiglio di giurisdizione di Montecitorio. Tra coloro che hanno presentato ricorso, tre sono deputati in carica, un quarto si è dimesso a gennaio. Spiccano per numero i leghisti: 15 vengono dal partito di Bossi, 7 dal Pdl (inclusi ex Fi e ex An), tre dall'Ulivo, uno dal Prc.

Consolo ha fissato per il 18 aprile alle 13 la riunione per iniziare l'esame delle richieste. "Oggi - ha spiegato - c'è stata una pre-camera di Consiglio. Ci aggiorniamo al 18 aprile". Sono soltanto tre i parlamentari in carica ad essersi appellati contro la decisione. Si tratta del pidiellino Roberto Rosso, già sottosegretario al Lavoro del governo Berlusconi, del leghista Daniele Molgora, che nello stesso governo era sottosegretario all'Economia, e del pidiellino Giorgio Jannone. A loro si aggiunge Adriano Paroli (Pdl), che a gennaio ha lasciato la Camera, optando per il ruolo di sindaco di Brescia.



Quanto agli ex deputati che si appellano contro le nuove regole previdenziali, molti di loro sono stati in carica nel '94, per una o due legislature. Con le vecchie regole avrebbero ricevuto il vitalizio a 50 anni, adesso dovranno aspettare i 60 (o i 65, se eletti per un solo mandato). Spiccano tra gli altri i leghisti, con più della metà dei ricorsi (15 su 26, incluso Molgora). I nomi di esponenti del Carroccio (quasi tutti in carica solo nella XII legislatura), sono quelli di Elisabetta Castellazzi, Franca Valenti, Roberta Pizzicara, Diana Battaggia, Enrico Cavaliere, Oreste Rossi, Alberto Bosisio, Francesco Stroili, Edouard Ballaman, Flavio Bonafini, Fabio Padovan, Salvatore Bellomi, Roberto Asquini, Giulio Arrighini.



Sono stati deputati con l'Ulivo, invece, i ricorrenti: Michele Cappella, Antonio Borrometi, Ugo Malagnino. Da Rifondazione comunista proviene Martino Dorigo. Erano in Fi Emanuela Cabrini e Paola Martinelli. Da An vengono Domenico Basile e Daniele Franz. Il deputato di Fli è intervenuto anche sul taglio agli stipendi dei parlamentari che definisce "dal punto di vista dell'immagine e dell'esempio una mossa ben fatta". Ora, ha aggiunto, "andrebbe ridotto il numero dei parlamentari". Quanto al finanziamento pubblico ai partiti - tema tornato d'attualità dopo il caso Lusi - il deputato finiano spiega: "Il meccanismo andrebbe messo a punto ma senza abolirlo del tutto perché la politica ha bisogno di fondi".