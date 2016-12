Lavoro, Pd: sciocchezza da Monti. "Il posto fisso non è affatto noioso"

foto LaPresse Correlati MONTI: POSTO FISSO E' NOIOSO 12:45 - "E' stata una delle peggiori performance televisive del presidente del Consiglio. Lo dico con il dovuto rispetto a Mario Monti". Lo ha affermato il vice capogruppo del Pd al Senato, Nicola Latorre. "Teorizzare che la società non è dinamica perché c'è l'articolo 18, perché c'è il posto fisso è una sciocchezza. Teorizzare che il posto fisso è noioso credo sia discutibile e io non la penso proprio così". - "E' stata una delle peggiori performance televisive del presidente del Consiglio. Lo dico con il dovuto rispetto a Mario Monti". Lo ha affermato il vice capogruppo del Pd al Senato, Nicola Latorre. "Teorizzare che la società non è dinamica perché c'è l'articolo 18, perché c'è il posto fisso è una sciocchezza. Teorizzare che il posto fisso è noioso credo sia discutibile e io non la penso proprio così".

"Penso che le parole siano inopportune e inappropriate tipo quelle di Padoa Schioppa quando disse che le tasse sono bellissime", dovrebbe "chiedere scusa agli italiani", ha rincarato Antonio Borghesi dell'Idv, ospite di Tgcom24, commentando le affermazioni di Monti, ieri a Matrix, contro il posto fisso e l'art.18.



"Io ho una figlia ultra trentenne che vive di lavori precari. Monti ha sbagliato profondamente e dovrebbe chiedere scusa a tutti quegli italiani che in questo momento vivono un momento estremamente difficile. Lui guarda ad un periodo in cui cambiare era pi- facile, adesso le cose sono molto diverse. Il precariato va superato. I giovani sanno che non avranno lo stesso lavoro a vita ma va garantito il passaggio da un posto di lavoro a un altro, cosa che ora non accade", conclude.



Brunetta: coraggiosa ovvietà

"Ho una grande simpatia per il luogo comune di Monti perche' e' coraggioso. Ho detto anch'io tanti luoghi comuni e sono stato crocifisso, insultato ma anche apprezzato, dai fannulloni ai panzoni e cosi' via: ma questo Paese, soprattutto la stampa, ha dei tassi di ipocrisia spaventosi". Lo ha affermato l'ex ministro Renato Brunetta, ospite a "Omnibus", su LA7.



Casini: solo una provocazione

La frase del premier Mario Monti sulla ''monotonia'' del posto fisso non deve ''scandalizzare'', perché ''è una frase 'provocatoria', che mira ad aprire un grande dibattito su quel tema nel Paese e sarebbe da provinciali non coglierla capendo quello che c'è dietro quelle parole''. Cosi' il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini, parlando con i cronisti alla Camera. ''Solo chi fa finta di non vedere i mutamenti sociali e del mercato del lavoro puo' scandalizzarsi''.