Caso Lusi, la ex Margherita s'interroga: troppi soldi giravano anche dopo la sua fine

foto LaPresse Correlati LUSI ESCLUSO DAL GRUPPO PD 12:34 - "Nessuno sapeva", "nessuno poteva immaginare", "Lusi godeva di fiducia incondizionata". E' questa la posizione dei principali dirigenti di quel partito che ora, confluito nel Pd, non esiste più: la Margherita. Eppure dall'ottobre 2007 e ancora più avanti, proprio la Margherita continuava ad avere "spese elettorali e di propaganda" pari a 10 milioni 570 mila 899 euro. Fatture per "collaboratori e consulenze" per 792mila 137 euro. E molto altro. - "Nessuno sapeva", "nessuno poteva immaginare", "Lusi godeva di fiducia incondizionata". E' questa la posizione dei principali dirigenti di quel partito che ora, confluito nel Pd, non esiste più: la Margherita. Eppure dall'ottobre 2007 e ancora più avanti, proprio la Margherita continuava ad avere "spese elettorali e di propaganda" pari a 10 milioni 570 mila 899 euro. Fatture per "collaboratori e consulenze" per 792mila 137 euro. E molto altro.

Insomma, come riporta Repubblica, l'attività di Lusi, in qualità di tesoriere, era tutt'altro che marginale e, forse, non così difficile da controllare nelle sue parti illecite.



Il dettaglio dei rendiconti del partito per gli esercizi contabili 2008, 2009, 2010 (gli anni in cui Lusi attinge a piene mani nel patrimonio liquido del partito), così come approvati all'unanimità dall'Assemblea del Partito e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, mettono a nudo la fragilità della "struttura Margherita". Emergono costi importanti per un partito che, di fatto, ha appena cessato di esistere. Ma in qualche modo giustificati dal regime di "separazione dei beni" con cui ha appena visto la luce il Pd. Bene, cosa accade tre anni dopo? Nel 2010 - documentano ancora i rendiconti pubblicati in Gazzetta - la Margherita ha ancora una "disponibilità liquida" di 25 milioni 921 mila 198 euro, alimentata dal denaro pubblico dei "rimborsi elettorali". Ci si attenderebbe, tuttavia, che, a tre anni ormai dallo scioglimento, i costi di esercizio, siano ridotti al lumicino.



Certo, commenta ancora Repubblica, è vero che lo statuto del partito prevede ancora la possibilità di finanziare le iniziative dei singoli parlamentari ex margherita confluiti nel Pd. Ma è un fatto che Luigi Lusi mette a bilancio la bellezza di 3 milioni e 825 mila euro per "spese di propaganda e comunicazione". Di più, segnala tra le voci in uscita, 1 milione 634 mila 277 euro per "collaborazioni e consulenze", più del doppio di quanto speso nel 2008. Per non parlare del sito internet di un partito che non c'è più e costa la bellezza di 533 mila euro. Troppe zone grigie insomma, cui la procura dovrà trovare soluzione.



Ora Lusi, per decisione unanime, è stato escluso dal gruppo del Pd al Senato e in molti sperano che lasci il partito, che si sente parte lesa. Lui però sembra non voler mollare, e anzi cerca un accordo giudiziario, al momento difficile da ottenere, visto che dei 13 milioni di euro sottratti, avrebbe intenzione di restituirne solo cinque.



Bersani: subito legge sui partiti

Mettere subito in calendario "per una rapida approvazione" una legge sui partiti, è la richiesta del segretario del Pd Pier Luigi Bersani e del leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini. "E' urgente procedere: diamoci tempi strettissimi" dice Bersani. Casini parla di "una settimana".