Web, Camera: salta la "norma bavaglio"

foto Dal Web 20:06 - Salta dalla legge comunitaria la norma, battezzata "bavaglio al web", secondo la quale un qualunque soggetto interessato avrebbe potuto chiedere al provider la rimozione su internet di informazioni da lui considerate illecite o la disabilitazione dell'accesso. La norma, che era stata introdotta in commissione alla Camera su iniziativa della Lega, è stata bocciata dall'Aula con l'approvazione di sei identici emendamenti soppressivi. - Salta dalla legge comunitaria la norma, battezzata "bavaglio al web", secondo la quale un qualunque soggetto interessato avrebbe potuto chiedere al provider la rimozione su internet di informazioni da lui considerate illecite o la disabilitazione dell'accesso. La norma, che era stata introdotta in commissione alla Camera su iniziativa della Lega, è stata bocciata dall'Aula con l'approvazione di sei identici emendamenti soppressivi.

Gli emendamenti, presentati da Pdl, Idv, Fli, Api, Pd e Udc, hanno cancellato l'intero articolo 18 del testo, e sono passati con 365 voti a favore, 57 contrari e 14 astensioni.



Di Pietro: grande vittoria

''Oggi è una grande vittoria per tutti noi. Siamo riusciti a bloccare l'ennesimo tentativo di mettere il bavaglio alla Rete, uno degli ultimi spazi di libera informazione. E' stata una battaglia per la democrazia che noi dell'Italia dei Valori abbiamo portato avanti e continueremo a sostenere fermamente.



Alla Lega e a Fava, che aveva presentato un emendamento alla legge comunitaria, volto a censurarci e a tutti coloro che, anche in passato, hanno provato a fare lo stesso ripetiamo: giù le mani dal web, la libera informazione non si tocca''. E' quanto scrive sulla sua pagina facebook il presidente dell'Italia dei valori, Antonio Di Pietro.