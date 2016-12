foto Ap/Lapresse 21:52 - Il Cda Rai, a quanto si apprende, ha nominato, con 5 voti favorevoli su 9, Alberto Maccari direttore del Tg1 e Alessandro Casarin direttore della Tgr. Il cda, durato oltre tre ore, ha fatto passare la linea del direttore generale Lorenza Lei. A favore si sono espressi i consiglieri Rositani, Petroni, Bianchi Clerici, Verro e Gorla, mentre quattro i contrari sono stati il presidente Garimberti, Rizzo Nervo, Van Straten e De Laurentiis. - Il Cda Rai, a quanto si apprende, ha nominato, con 5 voti favorevoli su 9, Alberto Maccari direttore del Tg1 e Alessandro Casarin direttore della Tgr. Il cda, durato oltre tre ore, ha fatto passare la linea del direttore generale Lorenza Lei. A favore si sono espressi i consiglieri Rositani, Petroni, Bianchi Clerici, Verro e Gorla, mentre quattro i contrari sono stati il presidente Garimberti, Rizzo Nervo, Van Straten e De Laurentiis.

Oggi per Maccari scadeva il mandato ad interim ricevuto a fine dicembre scorso. E proprio oggi sarebbe andato in pensione, ma il direttore generale Lei ha individuato la soluzione di un contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2012 ma introducendo - novità assoluta in Rai - la clausola di possibilità di rescissione anticipata del contratto di lavoro senza che questo debba comportare penali e oneri aggiuntivi per l'azienda di viale Mazzini.



Una soluzione da intendersi - ha spiegato la Lei - come atto di rispetto istituzionale verso l'attuale Cda e verso il futuro organo di gestione dell'azienda, così che non si ritrovi con una nomina apicale già definita ed estesa nel tempo. E' stata questa una proposta che Maccari - ha riferito il direttore generale - ha accettato, e anche questo è un dato di fatto senza precedenti in Rai.



Nuovo direttore anche nei regionali

Alessandro Casarin è invece il nuovo direttore della Tgr, la testata giornalistica regionale Rai, la più diffusa sul territorio nazionale. La proposta di nomina formulata dal direttore generale anche in questo caso è stata accolta da cinque componenti del Cda Rai, mentre quattro hanno votato contro. Casarin subentra ad Alberto Maccari del quale era comunque già stretto collaboratore in quanto condirettore della testata.



Rizzo Nervo annuncia le dimissioni

Il consigliere Nino Rizzo Nervo si è immediatamente dimesso dal consiglio di amministrazione della Rai, dopo la riunione delle contestate nomine avvenute a maggioranza.



Garimberti: "Battaglia va combattuta dall'interno"

"Ciò che è accaduto oggi è la conferma che questa governance condanna la Rai all'ingovernabilità e che è urgente affrontare il problema delle norme che regolano la vita e l'attività dell'Azienda", ha dichiarato il presidente della Rai, Paolo Garimberti. Poi, su Rizzo Nervo: "Mi spiace che abbia deciso di rassegnare le dimissioni", tuttavia "penso che sia opportuno però oggi continuare dall'interno una battaglia per migliorare la governance della Rai".



Lei: "Rivendico autonomia scelte"

Dopo l'annuncio delle dimissioni di Rizzo Nervo e le critiche da parte di più esponenti politici, soprattutto nel campo della sinistra, il direttore generale della Rai, Lorenza Lei, è intervenuta: "Rivendico l'autonomia delle scelte e spiace che possano essere state interpretate con logiche che non mi appartengono, come dimostrano ampiamente tutte le scelte assunte in questi nove mesi da Direttore Generale della Rai".