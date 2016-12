Caso Lusi,Bersani:ora provvedimenti

18:52

- "I provvedimenti nei confronti di Lusi, nel caso in cui fosse colpevole, saranno in proporzione alla gravità. Noi non facciamo sconti a nessuno". Il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, ha così annunciato misure contro l'ex tesoriere della Margherita, dicendosi "non gradevolmente sorpreso" dall'inchiesta nei confronti del senatore. "Stiamo raccogliendo gli elementi anche formali - ha aggiunto - e poi i nostri organismi decideranno".