Milano, i controlli del Fisco a ritmo di musica 17:13 - Il nuovo redditometro, basato sull'analisi di oltre 100 voci di spesa, "sarà operativo entro il primo semestre" del 2012. Lo ha detto il direttore generale delle Entrate Attilio Befera in audizione alla commissione Finanze della Camera. Il nuovo strumento, per risalire al reddito in base alla capacità di spesa del contribuente, è stato messo a punto analizzando i dati di "oltre 22 milioni di famiglie ovvero circa 50 milioni di soggetti".

Nel 2011 intanto l'attività di controllo ha permesso il recupero di oltre un miliardo di euro. Come ha spiegato il direttore dell'Agenzia delle Entrate nell'anno passato sono stati effettuati oltre due milioni di controlli: 700.000 su imposte indirette, un milione sulle dichiarazioni dei redditi e 300mila su materia di registro.



Controlli nei negozi a Perugia: il 30% non emette scontrino

A Perugia tre esercizi commerciali su 10 non emettono scontrino. E' il risultato dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza, che sottolinea come su circa 60 controlli svolti in una sola giornata, nel 30% dei casi si è constatata la mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Casi per i quali sono ora in corso di perfezionamento da parte dell'agenzia delle entrate i dovuti atti di contestazione della prevista sanzione pecuniaria.



Sempre secondo quanto riferito dalle Fiamme gialle le violazioni accertate evidenziano sia piccoli importi, dalla classica consumazione al bar al pranzo al ristorante, ma anche situazioni ben più rilevanti come ad esempio la mancata emissione del documento fiscale per importi di diverse centinaia di euro per la realizzazione di tatuaggi o l'indicazione di un corrispettivo inferiore nelle ricevute rilasciate da alcuni parrucchieri.