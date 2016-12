Fisco, Befera: "Pronto il piano di primavera, arrivano i primi risultati nella lotta all'evasione"

foto Ansa Correlati Milano, blitz della Finanza nei locali della movida

Dopo Cortina, anche Roma nel mirino del Fisco 08:51 - Nuova strategia per il recupero fiscale, con un massiccio controllo sul territorio e sulle dichiarazioni dei redditi di giugno, grazie anche all'ausilio del sistema informatico "Serpico" e al redditometro. "La lotta all'evasione fiscale è uno sforzo titanico - spiega Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate - ma comincia a dare i suoi frutti. Ora con il controllo dei conti bancari, può partire la grande svolta di primavera". - Nuova strategia per il recupero fiscale, con un massiccio controllo sul territorio e sulle dichiarazioni dei redditi di giugno, grazie anche all'ausilio del sistema informatico "Serpico" e al redditometro. "La lotta all'evasione fiscale è uno sforzo titanico - spiega Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate - ma comincia a dare i suoi frutti. Ora con il controllo dei conti bancari, può partire la grande svolta di primavera".

"Tanti politici - racconta Befera in un'intervista al quotidiano "Repubblica" - cavalcano le proteste contro di noi per difendere chi evade. Ma con l'arrivo del governo Monti il clima nel Paese è finalmente mutato" e "la lotta all'evasione è tornata a essere una priorità politica oltre che un'emergenza sociale".



"I blitz della Finanza? Non sono una novità"

A proposito del clamore suscitato dai blitz di Cortina e Milano, Befera sottolinea che "controlli analoghi ne abbiamo sempre fatti. Certo - aggiunge - adesso c'è un'attenzione diversa presso la politica e una sensibilità maggiore presso i cittadini".



Peraltro, nel corso di questi controlli a Milano "abbiamo trovato di tutto", da chi denuncia "4 tavolini all'aperto ma ne ha 40", alla discoteca dove "ci hanno addirittura bloccato all'ingresso mentre uno dei titolari faceva scappare dal retro clienti e dipendenti". Ma "non siamo noi che facciamo tanto rumore, sono i giornali che ne scrivono e i cittadini che giustamente si indignano quando vedono intorno a loro tanta infedelta' fiscale".



"Rafforzeremo i controlli sul territorio"

"Ci siamo accorti - prosegue il numero uno dell'Agenzia delle Entrate - che l'effetto deterrenza comincia a funzionare. L'idea che i controlli possano scattare in ogni momento spinge i contribuenti a maggiore onestà fiscale. Per questo andremo avanti rafforzando gli interventi sul territorio", che interesseranno anche il Centro-Sud, perché, come dice Befera, "finché fa freddo si va nelle stazioni invernali, quando arriva il caldo di passa alle località balneari".



"Bloccare i capitali in fuga"

L'altro lato della medaglia sono le categorie "già in fuga". Dall'inizio del 2011, osserva Befera, "il flusso in uscita di capitali e beni pregiati è in aumento esponenziale" tanto che "alcune banche svizzere hanno incominciato ad affittare le cassette dei grandi alberghi perché non sono in grado di esaudire le quantità di richieste dei cittadini italiani". Nonostante questo, però, "da qualche mese a questa parte - rileva - abbiamo registrato un miglioramento incoraggiante anche sotto il profilo della compliance, che è in aumento ed è per noi motivo per continuare con la strategia adottata finora".