Dopo le polemiche, Clini lascia: "Mi dimetto dalla presidenza di Area Scienze Park"

foto LaPresse 21:27 - Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, si è dimesso stasera dalla presidenza di "Area Science Park" di Trieste. Clini ha inviato una lettera al premier Mario Monti. "In questi giorni è stata sollevata una polemica pubblica sulla mia presunta incompatibilità", ha scritto il ministro al presidente del Consiglio, spiegando la sua decisione.

"Desidero informarTi - scrive Clini al premier Monti - che ho 'congelato' la mia posizione-funzione di presidente dalla data del giuramento come ministro e ritengo che la mia decisione di 'autosospendermi' corrisponda a quanto richiesto dalla legge".



"Tuttavia le polemiche sollevate in sede politica e sulla stampa indicano che la questione non può essere affrontata in modo sereno e razionale", aggiunge. Il ministro conclude esprimendo "grande dispiacere" per le sue dimissioni.