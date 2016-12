Bologna,Napolitano: "No a violenze"

12:52

- Il governo Monti deve andare avanti, dice Giorgio Napolitano nella sua lectio magistralis a Bologna. "E' nell'interesse comune che lo sforzo appena intrapreso continui e si sviluppi in un clima costruttivo". "Metto in guardia contro la pericolosità di reazioni a qualsiasi provvedimento che vadano al di là di richieste di ascolto e confronto, per sfociare nel ribellismo e in violenze inammissibili", ha aggiunto.