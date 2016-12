Maroni:mai voluto questo governo

12:29

- "Il discorso lanciato da Roberto Calderoli al Pdl, in cui intimava Berlusconi a staccare la spina al governo, non è un ultimatum. L'opposizione non può dare ultimatum alla maggioranza". Lo ha detto Roberto Maroni, aggiungendo che è "un auspicio che ha espresso la Lega". L'esponente del Carroccio ha poi concluso: "La valutazione spetta comunque al Pdl, perché forse non è chiaro ma noi non abbiamo mai attaccato la spina al governo tecnico".