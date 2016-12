Fini:Scalfaro,difensore della Carta

11:07

- "Con Oscar Luigi Scalfaro scompare un protagonista della vita politica e istituzionale la cui azione ha attraversato tutta la storia della Repubblica". Così il presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, rende omaggio al presidente emerito deceduto nella notte. "Si è battuto convintamente - prosegue Fini - per tutta la vita per l'affermazione degli ideali in cui credeva e per una Italia sempre più forte, democratica e unita".