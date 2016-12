Scalfaro, funerali oggi a Roma

08:46

- I funerali del presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro avranno luogo in forma privata oggi alle ore 14 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma. E' quanto si apprende da una nota della segreteria del senatore a vita. Il saluto alla salma potrà essere reso, informa ancora la nota, nella chiesa di Sant'Egidio, sita nella piazza omonima, in giornata dalle 10.30 alle 13.30.