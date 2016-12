Quando Oscar disse: "Io non ci sto"

- Oltre che per la sua lunga carriera politica, l'ex presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro sarà ricordato anche per le sue frasi celebri che hanno fatto da sfondo a momenti delicati della vita politica italiana.

"Io non ci sto"

La frase più celebre di Scalfaro fu pronunciata in un discorso a reti unificate il 3 novembre 1997. L'allora capo dello stato volle intervenire in prima persona sull'accusa di aver ricevuto fondi neri dal Sisde al termine di una giornata di alta tensione al Quirinale: "A questo gioco al massacro" disse "io non ci sto".

"Il tintinnar di manette"

Scalfaro pronunciò questa espressione nel discorso di fine anno del 1997. Si riferiva alla necessità di porre fine "alla tortura" del "tintinnar di manette" che era stato elemento ricorrente ai tempi della sua presidenza. Così parlò Scalfaro: "Il tintinnare le manette in faccia a uno che viene interrogato da qualche collaboratore, questo è un sistema abietto, perché è di offesa. Anche l'imputato di imputazioni peggiori ha diritto al rispetto".