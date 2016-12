foto LaPresse Correlati Lavoro, Monti: negoziati difficili

Il decreto legge sulle Semplificazioni porterà risparmi che "saranno superiori ai 500 milioni". Parola di Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica Amministrazione, secondo il quale il dl inciderà "su settori in cui i costi attuali superano il miliardo di euro". Patroni Griffi è convinto dunque che le nuove norme determineranno "un cospicuo risparmio per cittadini, imprese e per la Pubblica Amministrazione".

"In questo momento - precisa ancora il ministro - non è ancora possibile quantificare con certezza l'impatto del provvedimento, ma possiamo affermare che i risparmi saranno oltre i 500 milioni e si inciderà su settori in cui i costi attuali superano il miliardo".



Per Patroni Griffi "a questo si aggiungono i consistenti risparmi attesi dall'adozione dei regolamenti in materia di controlli per le imprese, dalla autorizzazione unica ambientale per le Pmi, che consentirà di abbattere significativamente gli oneri amministrativi attuali, stimati in oltre 1,3 miliardi di euro all'anno, dalla semplificazione delle procedure autorizzatorie per le imprese e dagli interventi per l'agricoltura".



Consumatori: "Per famiglie risparmi di 154 euro l'anno"

Le associazioni di consumatori Federconsumatori e l'Adusbef plaudono a queste misure e calcolano che il decreto semplificazioni, facendo risparmiare tempo alle famiglie, porti anche un risparmio di 154 euro circa l'anno. Dalla cancellazione degli atti cartacei, arrivano minori spese per lo Stato che potrebbero avere ricadute positive di 54 euro per ciascun nucleo familiare; il guadagno pari a circa 7,5 ore medie di minori attese vale poi 75 euro, calcolando 10 euro l'ora; il bollino blu che passa da annuale a biennale vale altri 10 euro. Inoltre, i risparmi per le imprese, le pmi e in particolare per l'agricoltura, hanno ricadute positive sui prezzi pari a 15 euro l'anno. In totale, sommando tutte queste voci, il risparmio è di 154 euro.