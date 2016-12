Monti:famiglie pro-liberalizzazioni

20:16

- "Non sono i cittadini, che protestano contro le nuove riforme". Lo ha affermato Mario Monti, parlando delle misure sulle liberalizzazioni, ora in Senato dopo il via libera della settimana scorsa del Cdm. "Gli italiani, essendo utenti - ha detto il premier -, sono dalla parte del decreto e non contro". "E' normale che le categorie interessate, invece, protestino - ha poi spiegato -, noi comunque procederemo".