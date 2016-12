Immigrazione,resta tassa soggiorno

- Rimandati per ora gli sconti e le esenzioni per la tassa di soggiorno dei cittadini stranieri. Il decreto siglato dagli ex ministri Maroni e Tremonti, che introduce un balzello da 80 a 200 euro per il rilascio del documento di soggiorno agli immigrati, entrerà così regolarmente in vigore lunedì 30 gennaio.

I ministri dell'Interno e dell'Integrazione, Annamaria Cancellieri e Andrea Riccardi, si erano impegnati all'inizio dell'anno ad avviare una valutazione sul contributo previsto per gli immigrati in modo da arrivare ad esenzioni e riduzioni per le categorie più povere ed i nuclei familiari piu' numerosi, in tempi di crisi economica.

Si era quindi messo al lavoro un tavolo composto da tecnici del ministro dell'Interno e dell'Economia per verificare la possibilità di sconti ed esenzioni. Il tavolo, però, a quanto si apprende, non ha trovato un accordo e dunque il 30 gennaio entrerà in vigore il decreto Maroni-Tremonti.

Da lunedì prossimo, così, l'immigrato che chiederà il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno dovrà versare 80 euro per il documento di durata compresa tra tre mesi ed un anno e di 200 euro per quello di soggiornante di lungo periodo. A questa cifra vanno poi aggiunte 27,50 euro per le spese del documento elettronico.

I ministeri stano comunque continuando a lavorare ad un apposito regolamento legislativo in materia che modifichi gli importi previsti dal decreto.