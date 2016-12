Monti: "Bene il dl semplificazioni"

foto Ap/Lapresse 17:54 - I provvedimenti del decreto semplificazioni "migliorano la qualità della vita dei cittadini che hanno rapporti con la Pa e migliorano anche la competitività dell'economia". Lo ha detto il premier Mario Monti. Il tema del valore legale del titolo di studio "non è stato affrontato nel dl semplificazioni pur essendoci dei legami. Ma avendo osservato che il tema era delicato abbiamo deciso di aprire una consultazione pubblica", ha aggiunto. - I provvedimenti del decreto semplificazioni "migliorano la qualità della vita dei cittadini che hanno rapporti con la Pa e migliorano anche la competitività dell'economia". Lo ha detto il premier Mario Monti. Il tema del valore legale del titolo di studio "non è stato affrontato nel dl semplificazioni pur essendoci dei legami. Ma avendo osservato che il tema era delicato abbiamo deciso di aprire una consultazione pubblica", ha aggiunto.

"Dl utile per il consolidamento del bilancio pubblico"

Il nuovo decreto sulle semplificazioni appena varato in Cdm sarà "utile per il consolidamento di bilancio", ha proseguito il premier a margine del Consiglio dei ministri. "L'Ue, gli osservatori internazionali e i mercati danno sempre maggiore importanza alle riforme strutturali per la crescita per giudicare la sostenibilità nel consolidamento dei bilanci pubblici", ha poi detto, sottolineando quindi "l'importanza dei nuovi provvedimenti".



LE PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE NELLA BOZZA



Per gli immigrati sarà più facile rinnovare il permesso di soggiorno

"Fermo restando il limite di nove mesi, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro", si legge nella bozza del testo. Nel documento, che è stato approvato in Cdm, è stato inserito anche un articolo che introduce i viaggi low-cost per giovani, anziani e disabili.



Ai giovani i beni confiscati alla mafia, affinché li utilizzino per scopi turistici

"I beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni". Lo prevede la bozza del Dl Semplificazioni in Cdm.



Viaggi a prezzi low-cost a giovani e anziani e disabili

Viaggi low-cost per giovani, anziani e disabili. E' prevista la "promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con i principali vettori operanti nei territori interessati attraverso pacchetti agevolati per i giovani, gli anziani e i soggetti portatori di disabilità".



Da maggio versamenti Inps senza cash

Da maggio tutti i versamenti nei confronti dell'Inps dovranno essere fatti con strumento di pagamento elettronici. Per "favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal primo maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti delle somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti dell'Inps sono effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali".



Piano di messa in sicurezza per le scuole

E' in arrivo un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici "al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili". Più in generale, la bozza del decreto prevede che il Cipe approvi un Piano nazionale di edilizia scolastica. Il Cipe, sempre su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro delle infrastrutture, dovrà approvare "un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse già destinate agli scopi con delibera del 20 gennaio 2012 e di quelle assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012".



Più banda larga a cittadini e imprese per innovare

Più connessioni a banda larga per cittadini e imprese nell'uso di servizi digitali per promuovere la crescita di capacità industriali a sostegno di sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Nella disposizione si precisa che il governo "persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi".



Più facile ricordarsi di rinnovare il proprio documento

Più facile anche ricordarsi di rinnovare il proprio documento di identità, perché basterà far riferimento al compleanno: la carta avrà infatti una validità maggiore rispetto ad oggi, la scadenza sarà estesa fino alla data di nascita del titolare.



Appalti, prevista una banca dati per i requisiti

Dal primo gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità. In materia di appalti, arriva poi la "responsabilità solidale" tra datore di lavoro, appaltatore ed eventuali subappaltatori. Mentre le piccole e medie aziende potranno avvalersi della dichiarazione unica ambientale. Controlli meno asfissianti e soprattutto più trasparenti: le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito e su www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese. Si semplifica la procedura per l'astensione anticipata delle donne dal lavoro in caso di gravidanze più complesse. Così come le procedure per l'assunzione di lavoratori extra-europei.



Pubblica amministrazione più agevole con l'agenda digitale

Rapporti più moderni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. E' l'obiettivo del governo Monti, nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea. "Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'Economia e delle finanze - si legge nella bozza - è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali".



Tessere di riconoscimento valgono 10 anni

"Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato hanno durata decennale: le tessere quinquennali in scadenza sono prorogate per un quinquennio". E' una delle novità del Dl Semplificazioni all'esame del Cdm.



Accelerare procedure di verifica dell'interesse culturale

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto "nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'Economia" sono "definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale". Lo prevede l'ultima bozza del dl Semplificazioni facendo riferimento alla parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui gli uffici del ministero "d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose" al "fine di assicurare uniformità di valutazione".



Più facile diventare autotrasportatore

Il decreto semplificazioni varato oggi dal Consiglio dei ministri prevede una semplificazione dell'accesso "alla professione di autotrasportatore, esentando dall'obbligo dell'esame di idoneità professionale chi ha superato un corso di istruzione secondaria o chi ha diretto in maniera continuativa, per almeno dieci anni, un'impresa del settore". Lo si legge nella nota emessa dopo il Consiglio dei ministri.



Per gli agricoltori sarà più semplice la vendita diretta

Acquistare frutta e verdura direttamente dal contadino sarà più facile. Lo prevede una norma del decreto semplificazioni che 'sfronda' gli adempimenti necessari per l'avvio dell'attivita' di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Anche in forma itinerante. D'ora in poi bastera' una semplice comunicazione. "L'imprenditore agricolo - si legge - potrà iniziare l'attività contestualmente all'invio della comunicazione, fermo restando gli obblighi igienico-sanitari".



Appalti, verranno risparmiati almeno 1,3 miliardi di euro

Con il nuovo decreto "le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 mld l'anno".



Più facile rinnovare le patenti degli 80enni

"Sarà piuù semplice e veloce, per i guidatori ultraottantenni, rinnovare la patente". Lo prevede il decreto semplificazioni. Secondo quanto si legge nella nota del Cdm, "il rinnovo, di durata biennale, potrà essere effettuato direttamente presso un medico monocratico e non più presso una commissione medica locale".