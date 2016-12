foto Ansa 15:47 - L'ex sindaco di Milano Letizia Moratti si dimette da consigliere comunale di Milano. La decisione, ha spiegato, è legata all'intenzione di "impegnarmi in realtà che la mia famiglia segue ininterrottamente da oltre 30 anni". La lettera di abbandono dell'incarico è stata presentata oggi al presidente dell'aula, Basilio Rizzo. "Mi trovo a comunicare una decisione sofferta ma lungamente ponderata", ha scritto nel documento. - L'ex sindaco di Milano Letizia Moratti si dimette da consigliere comunale di Milano. La decisione, ha spiegato, è legata all'intenzione di "impegnarmi in realtà che la mia famiglia segue ininterrottamente da oltre 30 anni". La lettera di abbandono dell'incarico è stata presentata oggi al presidente dell'aula, Basilio Rizzo. "Mi trovo a comunicare una decisione sofferta ma lungamente ponderata", ha scritto nel documento.

"In questi mesi ho intrapreso una intensa attività nel sociale in una realtà che la mia famiglia segue ininterrottamente da oltre trent'anni - spiega nella lettera Letizia Moratti -. Un impegno che si è progressivamente accentuato e che giorno dopo giorno ha assorbito le mie energie e il mio tempo, tenendomi sempre più spesso lontana dal lavoro del Consiglio comunale". Il riferimento, anche se l'ex sindaco non lo cita direttamente, potrebbe essere alla comunità di San Patrignano verso la quale la famiglia Moratti si impegna da anni.



"Quindi - continua l'ex primo cittadino del capoluogo lombardo - ritengo pertanto opportuno rinunciare al mio incarico di consigliere comunale. Ritornare ad essere per Milano un privato cittadino non significa però rompere il patto con le migliaia di cittadini che mi hanno eletto in questo consesso. Anche se in modo diverso e indiretto - conclude - continuerò a partecipare alla vita civile e politica della mia città".



Avvicinamento a Fli?

In ambienti vicini al leader di Futuro e Libertà, Gianfranco Fini, si legge la notizia delle dimissioni come propedeutica al passaggio verso Fli. Prima di Natale la Moratti, esponente del Pdl, era stata vista a Montecitorio dove aveva incontrato tutto lo stato maggiore del partito. I contatti sarebbero proseguiti a gennaio.