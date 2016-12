Marcegaglia:su art.18 siamo pratici

21:28

- "Non bisogna abbattere i tabù però bisogna arrivare ad una soluzione pragmatica". Lo ha chiesto il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, parlando dell'articolo 18. "In un'azienda in cui c'è un lavoratore assenteista cronico, come in tutto il resto del mondo, bisogna poterlo" allontanare, "dandogli un'indennità", ha detto la leader degli industriali, spiegando di essere a favore dei "licenziamenti solo in casi specifici".