Davos, Passera: rischio ancora alto

18:21

- "Ci sono segnali positivi, ma dobbiamo sapere che siamo ancora in zona di alto rischio". Lo ha detto parlando dell'Italia il ministro per lo Sviluppo, Corrado Passera, a margine del Forum economico mondiale. "Usciremo dalla crisi continuando con il lavoro che si sta facendo", ha poi spiegato. "Anche in luoghi come Davos si percepisce una grande attenzione e un certo forte rispetto per quello che il nostro Paese sta facendo", ha concluso.