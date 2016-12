Riforme, appello di Napolitano

16:55

- Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, auspica un confronto costruttivo tra i partiti per favorire le riforme. "Il confronto sulle riforme avvenga anche in una logica di semplificazione della rappresentanza e di alternanza al governo di schieramenti in competizione tra loro", ha detto il Capo dello Stato in occasione di un seminario a Roma su Aldo Moro.