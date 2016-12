Berlusconi: "Sosteniamo esecutivo"

14:40

- "Chi è stato responsabile dando il suo sostegno al governo non può tirarsi indietro". Così Silvio Berlusconi risponde a distanza all'ex alleato Umberto Bossi, che lo aveva accusato di essere "una mezza calzetta" per non aver il coraggio di far cadere il governo Monti. "Senza esser stato sfiduciato mi sono fatto indietro con responsabilità ed eleganza e le ragioni per cui l'ho fatto sussistono ancora" ha spiegato il leader del Pdl.